В четверг на дорогах области в авариях пострадали четыре человека

В четверг, 5 января, было зафиксировано три аварии, в которых пострадали четыре человека. Об этом сообщает региональное УМВД России

На 4-м километре автодороги Домново-Ермаково около часа ночи водитель автомобиля "Опель-Вектра" превысил скорость, не справился с управлением и наехал на придорожное дерево. В результате аварии пассажирки 20 и 17 лет госпитализированы.

В этот же день, около 03.00 на Ленинском проспекте в Калининграде водитель автомобиля "КИА" не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. В результате 24-летний водитель получил ранения.

Еще одна авария произошла в 12.35 на 5-м километре автодороги Калининград-Мамоново-2 водитель автомобиля "Ниссан Кашкай" совершил столкновение с автомобилем "Киа Рио". В результате ДТП 22–летний пассажир "Киа" получил телесные повреждения.