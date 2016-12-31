В Гурьевском районе "Мерседес" врезался в дерево, погиб пассажир
Фото сообщества автомобилистов Калининграда и области
В субботу, 31 декабря, между Калининградом и Гурьевском произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное УМВД России.
Около Цветковского кладбища "Мерседес" врезался в дерево. В результате ДТП погиб 58-летний пассажир автомобиля. Он скончался на месте происшествия.
По предварительным данным, за рулем находился 25-летний водитель. При обгоне попутных машин, он не справился с управлением и врезался в дерево.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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