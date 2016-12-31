В Полесске горел автомобиль "Фольксваген Кадди"

В ночь на субботу в Полесске на ул. Калининградской загорелся автомобиль "Фольксваген Кадди". Об этом сообщает ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01.27. В автомобиле частично огнем огнём оказались повреждены капот и панель управления.

Реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт в составе 4 человек и 1 единицы техники.