Жители Черняховска перед Новым годом остались без воды

После произошедшей днём в пятницу, 30 декабря, аварии на некоторых улицах Черняховска до сих пор не обеспечена подача воды. Об этом сообщают местные жители.

В некоторых домах вода появилась, но люди жалуются на слабый напор. Жители утверждают, что планируется трёхдневное отключение, и Новый год в Черняховске могут встретить без воды.

В единой дежурно-диспетчерской службе на звонки Клопс.Ru не ответили. Информация уточняется.