Жители Черняховска перед Новым годом остались без воды
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
После произошедшей
днём в пятницу, 30 декабря, аварии на некоторых улицах Черняховска до сих пор не обеспечена подача воды. Об этом сообщают местные жители.
В некоторых домах вода появилась, но люди жалуются на слабый напор. Жители утверждают, что планируется трёхдневное отключение, и Новый год в Черняховске могут встретить без воды.
В единой дежурно-диспетчерской службе на звонки Клопс.Ru не ответили. Информация уточняется.
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