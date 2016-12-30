Жители Черняховска на несколько часов остались без воды из-за аварии

В домах жителей Черняховска в пятницу, 30 декабря, пропала вода. Об этом сообщили сами горожане.

По их словам, воды нет более трёх часов. В единой дежурно-диспетчерской службе Черняховска пояснили, что на трубопроводе произошла авария. На данный момент специалисты занимаются её ликвидацией. Водоснабжение планируется возобновить около 17:00.