Жители Черняховска на несколько часов остались без воды из-за аварии
В домах жителей Черняховска в пятницу, 30 декабря, пропала вода. Об этом сообщили сами горожане.
По их словам, воды нет более трёх часов. В единой дежурно-диспетчерской службе Черняховска пояснили, что на трубопроводе произошла авария. На данный момент специалисты занимаются её ликвидацией. Водоснабжение планируется возобновить около 17:00.
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