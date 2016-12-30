"Я шагнул — а там пустота": калининградец, упавший в шахту лифта в ТЦ "Экватор", рассказал о происшествии

25-летний калининградец, который минувшей ночью, 29 декабря, упал в шахту лифта в ТЦ "Экватор" на улице Челнокова, рассказал Клопс.Ru обстоятельства произошедшего.

События вечера Игорь (имя изменено — Ред.) помнит плохо. Накануне он с компанией друзей и коллег пришёл отдохнуть в один из ресторанов, расположенных в торговом центре. К тому моменту, когда молодой человек захотел покинуть заведение, он был уже изрядно навеселе.

"Ресторан расположен на третьем этаже, я решил съехать вниз на лифте, — рассказал мужчина. — Двери были закрыты, я разжал их руками, шагнул в темноту — а там пустота. И дальше почти ничего не помню. Знаю только, что приземлился я на крышу лифта, который стоял на втором этаже…".

Как и кто вытаскивал Игоря из шахты лифта, он также не может сказать. По версии парня, его хватились друзья, с которыми он отдыхал. По уточнённым данным, отделался он легко: всего лишь ушиб ноги. От госпитализации отказался, медики после осмотра отпустили его домой.

По словам Игоря, восстановить события вчерашнего вечера ему помогут друзья, в ближайшее время они пообещали навестить пострадавшего. Руководство ТЦ "Экватор" от комментариев отказалось.