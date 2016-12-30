Пьяный калининградец упал в шахту грузового лифта, самостоятельно раздвинув створки двери

В ночь с 29 на 30 декабря в Калининграде 25-летний мужчина упал в шахту грузового лифта. Несчастный случай произошёл на улице Челнокова. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



По данным источника Клопс.Ru в экстренных службах города, речь идёт о торговом центре "Экватор". Около часа ночи молодой человек подошёл к лифту на четвёртом этаже здания, самостоятельно раздвинул створки и упал в шахту. По словам собеседника издания, при этом молодой человек был пьян.



Пострадавшего доставили в БСМП с сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Однако, по данным областного УМВД, телесные повреждения жизни пациента не угрожают.



Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Решается вопрос о привлечении молодого человека к административной ответственности за нарушение общественного порядка и мелкое хулиганство.