СК проводит проверку по факту пожара в Новом Луговом
Следственное управление СК России по Калининградской области проводит проверку по факту пожара в посёлке Новое Луговое Гурьевского района. Об этом Клопс.Ru сообщил официальный представитель ведомства.
Следователи работают на месте и выясняют обстоятельства случившегося. По данным МЧС, в пожаре один человек погиб, ещё один — пострадал. По данным источника Клопс.Ru, жертвами возгорания стали двое: мужчина и женщина. Также в квартире находился ребёнок. Его удалось спасти.
Сообщение на пульт МЧС поступило
в 7:46. Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном доме на две семьи. В комнате 4 на 5 метров загорелась мебель.
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