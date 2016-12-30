СК проводит проверку по факту пожара в Новом Луговом

Следственное управление СК России по Калининградской области проводит проверку по факту пожара в посёлке Новое Луговое Гурьевского района. Об этом Клопс.Ru сообщил официальный представитель ведомства.



Следователи работают на месте и выясняют обстоятельства случившегося. По данным МЧС, в пожаре один человек погиб, ещё один — пострадал. По данным источника Клопс.Ru, жертвами возгорания стали двое: мужчина и женщина. Также в квартире находился ребёнок. Его удалось спасти.