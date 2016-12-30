Источник: В Новом Луговом загорелся дом, погибли два человека

В посёлке Новое Луговое Гурьевского района загорелся дом на улице Вокзальной. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах области.
По словам собеседника издания, в пожаре уже погибли два человека. По предварительной информации, это супруги, жившие в одной из квартир. Мужчине было 42 года, женщине — 38. По данным источника, вместе с ними дома находился ребёнок. Его удалось спасти.
В пресс-службе главного управления МЧС подтвердили информацию о пожаре. Однако о погибших в ведомстве другая информация.
"Сообщение на пульт поступило в 7:46. Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном доме на две семьи. В комнате 4 на 5 метров загорелась мебель. Обнаружено одно тело. Второго человека ещё живым передали медикам", — пояснили в управлении.
На месте продолжаются работы. Сейчас пожарные проливают место возгорания.
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