В убийстве 25-летнего мужчины в подъезде на Московском проспекте подозревают его знакомого
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В убийстве 25-летнего мужчины, тело которого нашли
в подъезде одного из домов на Московском проспекте, подозревают его 24-летнего знакомого. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Следователи возбудили уголовное дело ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего").
"В ночь с 25 на 26 декабря 2016 года подозреваемый в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанёс своему 25-летнему товарищу не менее пяти ударов в область головы, причинив последнему тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, от которого тот скончался через непродолжительное время в подъезде этого же дома", — говорится в сообщении ведомства.
Мужчина умер от закрытой тупой внутричерепной травмы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемого заключили под стражу.
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