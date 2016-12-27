В подъезде дома на Московском проспекте обнаружили тело мужчины

Во вторник, 27 декабря, в одном из домов на Московском проспекте обнаружили тело мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном управлении СК России.



Умерший находился в подъезде жилого здания. Сейчас следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личность скончавшегося.