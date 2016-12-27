В подъезде дома на Московском проспекте обнаружили тело мужчины
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Во вторник, 27 декабря, в одном из домов на Московском проспекте обнаружили тело мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном управлении СК России.
Умерший находился в подъезде жилого здания. Сейчас следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личность скончавшегося.
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