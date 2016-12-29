СК проводит проверку по факту падения мужчины с высотки на ул. Батальной

Следственное управление СК России по Калининградской области проводит проверку по факту падения пьяного мужчины из окна высотки на улице Батальной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации Следственного комитета, 38-летний уроженец Краснодарского края выпал из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома по улице Батальной и скончался в больнице, куда его доставили прибывшие на место происшествия медики.

В настоящее время ведутся проверочные мероприятия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.