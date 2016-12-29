СК проводит проверку по факту падения мужчины с высотки на ул. Батальной
Следственное управление СК России по Калининградской области проводит проверку по факту падения пьяного мужчины из окна высотки на улице Батальной. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По информации Следственного комитета, 38-летний уроженец Краснодарского края выпал из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома по улице Батальной и скончался в больнице, куда его доставили прибывшие на место происшествия медики.
В настоящее время ведутся проверочные мероприятия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.
Напомним, инцидент произошёл
утром в среду, 28 декабря. В момент прибытия скорой помощи мужчина был без сознания и в состоянии алкогольного опьянения. С сотрясением головного мозга, переломами и травматическим шоком он был доставлен в Центральную городскую больницу, где, несмотря на старания врачей, скончался от травм.
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