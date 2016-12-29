На улице Батальной разбился пьяный мужчина, выпавший из окна высотки

Утром в среду, 28 декабря, на улице Батальной в Калининграде из окна высотки выпал молодой мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.



Бригаду медиков на место вызвала жительница третьего этажа дома, ставшая очевидцем события. В момент происшествия она находилась на кухне.



"Сначала я заметила, что сверху перед окном пролетел какой-то предмет, похожий на белый шнур или удлинитель, — рассказала редакции Ирина. — А вскоре я увидела, как упал человек. У меня балкон рядом, и получается, что он упал между балконом и кухней. Я выглянула в окно: мужчина лежал на земле без движения. Я сразу вызвала скорую помощь, бригада приехала примерно через 10 минут, его загрузили на носилки и увезли. На вид пострадавшему было около 30-40 лет — кажется, раньше я его не видела. Однако сосед с 7-го этажа в этот же день рассказал мне, что, вероятно, он из квартиры на 8-м этаже, жил одиноко и любил выпить".



Источник в медицинских кругах сообщил редакции, что молодой человек получил серьёзные сочетанные травмы, в том числе сотрясение головного мозга, перелом левого плеча и предплечья, у него был травматический шок третьей степени. В момент прибытия медиков он был без сознания и в состоянии алкогольного опьянения.



В Центральной городской больнице редакции подтвердили, что пострадавший поступил к ним около полудня как неизвестный.



"У него были многочисленные тяжёлые травмы, — сообщили сотрудники отделения травматологии ЦГБ, — документов при нём не было, но по виду он молодой — около 30 лет, выглядел прилично, ухоженно. Его сразу прооперировали, однако, несмотря на все старания наших хирургов, мужчина скончался сегодня ночью".