Жительница Гусева, зарезавшая сожителя, получила 9 лет колонии
9 лет колонии общего режима получила женщина из Гусева, одним ударом ножа убившая своего сожителя. О приговоре сообщает пресс-служба Гусевского городского суда.
Инцидент произошёл ещё 15 апреля 2016 года. Как установило следствие, в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла своему сожителю один удар ножом в сердце. Мужчина скончался на месте. Как пояснила позже подсудимая, конфликт произошёл на почве ревности и оскорблений со стороны потерпевшего.
Как сообщалось ранее
, женщина, уже судимая за грабёж, попыталась скрыть следы преступления, а затем поставила на стол рюмку водки, накрыла её хлебом и положила рядом конфету, помянув убитого.
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