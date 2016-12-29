Жительница Гусева, зарезавшая сожителя, получила 9 лет колонии

9 лет колонии общего режима получила женщина из Гусева, одним ударом ножа убившая своего сожителя. О приговоре сообщает пресс-служба Гусевского городского суда.

Инцидент произошёл ещё 15 апреля 2016 года. Как установило следствие, в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла своему сожителю один удар ножом в сердце. Мужчина скончался на месте. Как пояснила позже подсудимая, конфликт произошёл на почве ревности и оскорблений со стороны потерпевшего.