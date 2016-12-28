В Калининграде ищут свидетелей ДТП на Аллее Смелых

В Калининграде ищут очевидцев ДТП с участием пешехода, которое произошло 26 декабря на Аллее Смелых. Об этом Клопс.Ru сообщили родственники пострадавшего.

Авария произошла в 16:50 на пешеходном переходе: мужчину сбил "Додж". Пешехода доставили в больницу, в настоящий момент он в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

Семья пострадавшего просит откликнуться всех, кто может располагать информацией или видеосъёмкой с регистраторов, позвонив по номеру +79003532444 (Ксения).