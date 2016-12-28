В Калининграде ищут свидетелей ДТП на Аллее Смелых
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде ищут очевидцев ДТП с участием пешехода, которое произошло 26 декабря на Аллее Смелых. Об этом Клопс.Ru сообщили родственники пострадавшего.
Авария произошла
в 16:50 на пешеходном переходе: мужчину сбил "Додж". Пешехода доставили в больницу, в настоящий момент он в тяжёлом состоянии находится в реанимации.
Семья пострадавшего просит откликнуться всех, кто может располагать информацией или видеосъёмкой с регистраторов, позвонив по номеру +79003532444 (Ксения).
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