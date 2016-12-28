Жителя Гвардейского района, забившего неверную подругу табуреткой, приговорили к восьми годам

В Гвардейском районе осудили жителя посёлка Лунино, который насмерть забил неверную любовницу, не желавшую уходить из его дома. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить сестре погибшей компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей.



Пресс-служба Гвардейского районного суда сообщает, что мужчина полностью признал свою вину. К смягчающим обстоятельствам отнесли явку с повинной, признание вины, раскаяние, помощь в расследовании и состояние здоровья. К отягчающим — совершение преступления в состоянии опьянения.



14 октября в квартире одного из домов на улице Речной осуждённый ударил свою подругу табуреткой, а потом, когда она упала, продолжил избивать. От полученных травм женщина скончалась на месте.



По словам мужчины, за пару дней до этого он застал подругу с любовником, выгнал её из дома, но она вернулась и попросилась переночевать. Бывший возлюбленный женщину впустил, но к вечеру велел собрать вещи и уйти из дома. Та не послушалась, в результате чего разгорелась ссора, закончившаяся трагедией.



