Возгорание шести автомобилей на ул. Коломенской попало на видео

Полиция проводит проверку по факту возгорания шести автомобилей на улице Коломенской в Калининграде. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



В ведомстве уже назначили пожарно-техническую экспертизу. Тем временем один из жителей дома, рядом с которым были припаркованы машины, прислал в редакцию издания видеозапись возгорания.

Кроме того, видео пожара появилось и в интернете. Ролик, где пламя снято с другого ракурса, опубликован в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" на сайте "ВКонтакте".