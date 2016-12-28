Возгорание шести автомобилей на ул. Коломенской попало на видео
Полиция проводит проверку по факту возгорания шести автомобилей на улице Коломенской в Калининграде. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В ведомстве уже назначили пожарно-техническую экспертизу. Тем временем один из жителей дома, рядом с которым были припаркованы машины, прислал в редакцию издания видеозапись возгорания.
Кроме того, видео пожара появилось и в интернете. Ролик, где пламя снято с другого ракурса, опубликован в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" на сайте "ВКонтакте".
Минувшей ночью, 28 декабря, в одном из дворов на улице Коломенской полностью сгорели
автомобили "Лендкрузер", "БМВ Х5" и "Лексус". Моторные отсеки выгорели у "БМВ 5" и "Мерседеса". У "Фольксвагена" оплавился бампер.
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