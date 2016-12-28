На ул. Коломенской ночью горели шесть иномарок

В Калининграде этой ночью, 28 декабря, произошёл крупный пожар. По данным ГУ МЧС по региону, на ул. Коломенской горели шесть иномарок.

Автомобили "Лендкрузер 200", "БМВ Х5", "Лексус" сгорели полностью. У "БМВ 5" и "Мерседеса" выгорели моторные отсеки. В автомобиле "Фольксваген Транспортер" оплавился бампер.

На тушении огня работали 14 человек, использовались три единицы техники. Обошлось без пострадавших.