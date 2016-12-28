Из-за утечки на Московском проспекте несколько домов остались без горячей воды и отопления
На чётной стороне Московского проспекта в среду, 28 декабря, будут устранять утечку. Как сообщили в пресс-службе администрации Калининграда, от горячего водоснабжения и отопления отключат дома по ул. Буткова, 18, 19, и наб. Марш. Баграмяна, 34 (лицей № 35). Там воды и отопления не будет с 9:00 до 17:00.
На день для ремонта запорной арматуры планируется отключения от горячего водоснабжения и отопления домов и административных зданий по ул. Соммера, 9—37, ул. Пролетарской, 35—53, ул. Черняховского, 30—52, ул. Минской, 10—24, ул. Рокоссовского, 20—26. Отключения планируются с 9:00 до 14:00.
Подачу холодной воды для ремонтных работ на 150-мм водоводе планируется отключить в дома по ул. Емельянова, 246, 246а — с 10:00 до 17:00.
Кроме того, ночью из-за повреждения кабеля отключались от света два дома на Каштановой аллее — №№ 158 и 160.
Без электричества в связи с ремонтными работами на подстанции в течение дня останутся дома и объекты по ул. З. Космодемьянской, 2—8, аллее Смелых, 59, ул. К. Назаровой, 6—16, 17—49.
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