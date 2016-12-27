Из-за шторма в Краснознаменске упала новогодняя ёлка (фото)
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В Краснознаменске из-за сильного ветра упала новогодняя ёлка. Об этом сообщают очевидцы.
По их словам, ёлка была установлена на площади перед городской администрацией на улице Советской. То, что дерево упало, обнаружилось днём во вторник.
Напомним, в течение вторника в регионе дул шквалистый ветер скоростью
до 27 м/с.
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