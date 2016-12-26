В Калининграде ищут 15-летнего подростка, в четвёртый раз ушедшего из дома

В Калининграде полиция разыскивает 15-летнего Максима Маркелова. Об этом сообщает региональное УМВД России.
По данным полиции, 20 декабря около 08:00 подросток ушёл из дома на улице Чекистов в Калининграде, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 24 декабря с заявлением о пропаже юноши в полицию обратился его отец. На вид пропавшему 15-16 лет, волосы тёмно-русые.
Ранее Максим уже три раза уходил из дома. Первый раз это произошло
апреле. Подросток нашелся, но 30 октября вновь поступило
сообщение о его пропаже. В третий раз это случилось
6 декабря.
Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Максима Маркелова, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (4012) 552-098, 552-027, 552-075, 02 или 102. Круглосуточно работает "телефон доверия" УМВД России по Калининградской области 551-066.
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