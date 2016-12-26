В Калининграде сотрудница магазина украла у покупательницы банковскую карту
В Калининграде 43-летняя продавщица отвлекла 52-летнюю покупательницу разговором и похитила у неё банковскую карту. Об этом сообщает региональное УМВД России.
По предварительным данным, для использования банковской карты не требовалось ввода ПИН-кода, и злоумышленница смогла потратить с неё 26 тыс. рублей для оплаты своих покупок.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба".
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