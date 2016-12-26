В мебельном магазине Советска на четырёхлетнюю девочку упала 15-килограммовая тумбочка

В одном из мебельных магазинов Советска на четырёхлетнюю девочку упала 15-килограммовая тумбочка. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.



Ребёнок пришёл в торговый павильон вместе с мамой. Позднее выяснилось, что тумба не была должным образом закреплена. Ребёнок получил закрытый перелом бедра со смещением костей.



В отношении индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело. Её обвиняют по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека").



"По версии следствия, индивидуальный предприниматель при предоставлении услуг по торговле мебелью в магазине города Советска не приняла исчерпывающих мер для обеспечения безопасности покупателей", — говорится в сообщении ведомства.