Племянника террориста, напавшего на ярмарку в Берлине, задержали в Тунисе

Тунисская полиция арестовала племянника Аниса Амри, террориста, напавшего на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом сообщает
сайт BBC News.
Вместе с племянником террориста задержали двух других молодых людей. Всем им от 18 до 27 лет, и, как считают правоохранительные органы Туниса, они входят в террористическую ячейку. Племянник Аниса Амри уже признался в том, что общался с исполнителем теракта с помощью зашифрованных чатов мессенджера Telegram. Также он заявил, что поддерживает группировку "Исламское государство" (запрещена в России по решению суда — Прим. ред.).
Напавший на Берлин террорист был убит
23 декабря в Милане во время перестрелки с полицией.
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