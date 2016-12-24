Племянника террориста, напавшего на ярмарку в Берлине, задержали в Тунисе

Тунисская полиция арестовала племянника Аниса Амри, террориста, напавшего на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом сообщает сайт BBC News.

Вместе с племянником террориста задержали двух других молодых людей. Всем им от 18 до 27 лет, и, как считают правоохранительные органы Туниса, они входят в террористическую ячейку. Племянник Аниса Амри уже признался в том, что общался с исполнителем теракта с помощью зашифрованных чатов мессенджера Telegram. Также он заявил, что поддерживает группировку "Исламское государство" (запрещена в России по решению суда — Прим. ред.).