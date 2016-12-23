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Главная Новости Происшествия

Пропавший два дня назад 55-летний калининградец уезжал на дачу лечить нервы

13:53
  794 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Александр Семёнов, пропавший в Калининграде 21 декабря, нашёлся во дворе своего дома. Об этом Клопс.Ru сообщила мать калининградца.

По словам Светланы Ивановны, она увидела сына сидящим на скамейке, когда собралась ехать к оператору связи для проверки телефонных звонков пропавшего сына. Никаких повреждений на его теле женщина не обнаружила. Выяснилось, что всё это время Александр провёл на даче в Шиповке.

"У него был психологический срыв, какие-то проблемы. Какие — он не говорит. Он мне вообще ничего не сказал", — заявила женщина. 

Сейчас Александр Семёнов находится дома с матерью. В розыск 55-летнего мужчину объявили в среду, 21 декабря. 

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