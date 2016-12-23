Пропавший два дня назад 55-летний калининградец уезжал на дачу лечить нервы

Александр Семёнов, пропавший в Калининграде 21 декабря, нашёлся во дворе своего дома. Об этом Клопс.Ru сообщила мать калининградца.



По словам Светланы Ивановны, она увидела сына сидящим на скамейке, когда собралась ехать к оператору связи для проверки телефонных звонков пропавшего сына. Никаких повреждений на его теле женщина не обнаружила. Выяснилось, что всё это время Александр провёл на даче в Шиповке.



"У него был психологический срыв, какие-то проблемы. Какие — он не говорит. Он мне вообще ничего не сказал", — заявила женщина.