В Пионерском пьяный пациент больницы избил врача, пытавшегося поставить ему зонд
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В среду, 21 декабря, один из пациентов Пионерской городской больницы избил анестезиолога, который пытался поставить ему в желудок зонд. Об этом Клопс.Ru сообщил главврач медицинского учреждения Виктор Анохин.
"Во время проведения диагностических манипуляций пациенту, видимо, не понравились сами манипуляции и то, как я их делаю, — рассказал пострадавший врач Александр Омельченко. — Он превратил мою голову в боксёрскую грушу. Теперь у меня не видит левый глаз из-за синяка и пропало обоняние".
По словам доктора, после избиения у него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому области глаза, а также перелом носа. Омельченко уже написал заявление в полицию. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.
Конфликт между пациентом и врачом произошёл около двух часов ночи. Дебошир поступил в отделение за несколько часов до этого. Его доставили в машине скорой помощи с жалобами на рвоту кровью и боли в желудке. По словам главврача, у мужчины также были ушибы тела, а сам он находился в состоянии алкогольного опьянения. После конфликта с Омельченко очередного больничного дебошира перевели в БСМП.
Полиция начала проверку по факту произошедшего. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Подобные случаи происходят в регионе не первый раз. В сентябре в Центральной городской клинической больнице Калининграда нетрезвый военнослужащий избил
травматолога, медбрата и терапевта. В ноябре Минздрав предложил
ужесточить наказание за нападение на врачей. Ведомство предлагает предусмотреть для больничных дебоширов лишение свободы на срок от 12 лет и вплоть до пожизненного заключения.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.