В Пионерском пьяный пациент больницы избил врача, пытавшегося поставить ему зонд

В среду, 21 декабря, один из пациентов Пионерской городской больницы избил анестезиолога, который пытался поставить ему в желудок зонд. Об этом Клопс.Ru сообщил главврач медицинского учреждения Виктор Анохин.



"Во время проведения диагностических манипуляций пациенту, видимо, не понравились сами манипуляции и то, как я их делаю, — рассказал пострадавший врач Александр Омельченко. — Он превратил мою голову в боксёрскую грушу. Теперь у меня не видит левый глаз из-за синяка и пропало обоняние".



По словам доктора, после избиения у него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому области глаза, а также перелом носа. Омельченко уже написал заявление в полицию. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.



Конфликт между пациентом и врачом произошёл около двух часов ночи. Дебошир поступил в отделение за несколько часов до этого. Его доставили в машине скорой помощи с жалобами на рвоту кровью и боли в желудке. По словам главврача, у мужчины также были ушибы тела, а сам он находился в состоянии алкогольного опьянения. После конфликта с Омельченко очередного больничного дебошира перевели в БСМП.

Полиция начала проверку по факту произошедшего. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.