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В Пионерском пьяный пациент больницы избил врача, пытавшегося поставить ему зонд

Автор: Виктория Мокрецова
12:33
  2192 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В среду, 21 декабря, один из пациентов Пионерской городской больницы избил анестезиолога, который пытался поставить ему в желудок зонд. Об этом Клопс.Ru сообщил главврач медицинского учреждения Виктор Анохин.

"Во время проведения диагностических манипуляций пациенту, видимо, не понравились сами манипуляции и то, как я их делаю, — рассказал пострадавший врач Александр Омельченко. — Он превратил мою голову в боксёрскую грушу. Теперь у меня не видит левый глаз из-за синяка и пропало обоняние".

По словам доктора, после избиения у него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому области глаза, а также перелом носа. Омельченко уже написал заявление в полицию. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.

Конфликт между пациентом и врачом произошёл около двух часов ночи. Дебошир поступил в отделение за несколько часов до этого. Его доставили в машине скорой помощи с жалобами на рвоту кровью и боли в желудке. По словам главврача, у мужчины также были ушибы тела, а сам он находился в состоянии алкогольного опьянения. После конфликта с Омельченко очередного больничного дебошира перевели в БСМП.
 
Полиция начала проверку по факту произошедшего. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 
 
Подобные случаи происходят в регионе не первый раз. В сентябре в Центральной городской клинической больнице Калининграда нетрезвый военнослужащий избил травматолога, медбрата и терапевта. В ноябре Минздрав предложил ужесточить наказание за нападение на врачей. Ведомство предлагает предусмотреть для больничных дебоширов лишение свободы на срок от 12 лет и вплоть до пожизненного заключения.
 

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