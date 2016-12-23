"Играла на мобильном в тёмном парке": на Ленинском проспекте ограбили 23-летнюю калининградку

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в ограблении 23-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



На девушку напали в августе. Она сидела в одном из неосвещённых парков на Ленинском проспекте и играла в игры на мобильном телефоне. В этом время к ней подошёл один из прохожих и спросил, чем она занимается. В ответ молодая женщина попросила его не мешать и продолжила заниматься своими делами.



Тогда мужчина выхватил из рук девушки смартфон и убежал. Ущерб оценили в 46 тысяч рублей.



"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ "Грабёж". Подозреваемый, ранее судимый за кражу, может лишиться свободы на 4 года", — сообщили в ведомстве.

