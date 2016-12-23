"Играла на мобильном в тёмном парке": на Ленинском проспекте ограбили 23-летнюю калининградку
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в ограблении 23-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На девушку напали в августе. Она сидела в одном из неосвещённых парков на Ленинском проспекте и играла в игры на мобильном телефоне. В этом время к ней подошёл один из прохожих и спросил, чем она занимается. В ответ молодая женщина попросила его не мешать и продолжила заниматься своими делами.
Тогда мужчина выхватил из рук девушки смартфон и убежал. Ущерб оценили в 46 тысяч рублей.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ "Грабёж". Подозреваемый, ранее судимый за кражу, может лишиться свободы на 4 года", — сообщили в ведомстве.
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