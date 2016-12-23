На проспекте Мира нашли мёртвым голого мужчину
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В пятницу, 23 декабря, на проспекте Мира в Калининграде нашли мёртвым голого мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.
Тело обнаружили около шести часов утра в районе одной из местных библиотек. По предварительной информации, погибшему было около 30 лет. Точную причину смерти пока не озвучивают, но есть предположение, что мужчина замёрз. На его теле признаков насильственной смерти не обнаружили.
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