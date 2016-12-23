Водитель микроавтобуса на ул. Суворова умер до того, как съехал в кювет

Водитель микроавтобуса, съехавшего в кювет на улице Суворова, умер ещё до произошедшего ДТП. Такова предварительная версия правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



По не подтверждённым пока данным, мужчине стало плохо с сердцем. Работавшие на месте специалисты не исключают инфаркт.



"В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Выясняются причины и обстоятельства происшествия. Окончательные выводы будут сделаны после комплекса экспертиз", — сообщили Клопс.Ru в пресс-службе ведомства.