Очевидцы: на ул. Суворова грузовой микроавтобус съехал с дороги в кювет

В Калининграде на ул. Суворова произошла авария. По данным очевидцев, там грузовой микроавтобус съехал с дороги в кювет. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На месте работают сотрудники ДПС.

Согласно информации сервиса "Яндекс-пробки", сейчас на участке от дома № 150 до Транспортной скорость передвижения автомобилей составляет 5 км/ч.