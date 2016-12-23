СМИ: предполагаемый организатор теракта в Берлине попал на камеры видеонаблюдения

Подозреваемый в организации теракта в Берлине попал на камеры видеонаблюдения. Об этом со ссылкой на немецкую радиостанцию RBB сообщает ТАСС

Полиция считает исполнителем террористического акта выходца из Туниса Аниса Амри. 24-летний молодой человек засветился на камерах, которые установлены в районе Моабит.

На кадрах он находится возле мусульманского молельного дома, где ранее правоохранители провели обыски. Помещение считается местом встречи потенциально опасных исламистов. Кроме того, мужчина попал в объективы камер 14 и 15 декабря.

Напомним, 19 декабря на рождественской ярмарке в столице Германии грузовик въехал в толпу. Погибли 12 человек, 48 пострадал. Подозреваемый в совершении теракта находится на свободе.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России по решению суда).