В Калининграде водолазы в поисках пропавшей 14-летней школьницы обследовали дно Преголи (видео)

В Калининграде продолжаются поиски пропавшей 14-летней девочки. К ним подключились водолазы. По данным ГУ МЧС по региону, накануне, 22 декабря, они обследовали дно реки Преголя, проверив акваторию площадью 4 тыс. кв. м.

В проведении работ участвовали 16 человек, были задействованы шесть единиц техники. Поиски результатов не дали.