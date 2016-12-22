Пыталась уйти от столкновения: появилось видео ДТП с тремя машинами на Южном обходе Калининграда
Авария с "Киа", БМВ и "Ниссаном", которая произошла на Южном обходе Калининграда, попала на видео. Кадры записи с регистратора прислали в редакцию родственники женщины, сидевшей за рулём первого автомобиля.
Судя по кадрам, произошедшую аварию спровоцировал неизвестный водитель внедорожника, который выехал на встречку, не убедившись в безопасности манёвра. 38-летняя владелица "Киа", увидев, что навстречу ей несётся автомобиль, попыталась уйти от столкновения. Но её машину занесло, и она вылетела на встречную полосу, где и задела сначала БМВ, а потом "Ниссан".
Очевидцы происшествия отмечают, что в госномере проехавшего мимо автомобиля содержатся три буквы "К". Свидетели пытались догнать и остановить неизвестную машину, но водитель предпочёл скрыться. Тем не менее номера его внедорожника зафиксировали и передали в ГИБДД.
Как сообщили Клопс.Ru родственники пострадавшей автомобилистки, сидевшей за рулём "Киа", сейчас она находится в реанимации. Автомобиль восстановлению, скорее всего, не подлежит.
Авария произошла
21 декабря на 9-м километре трассы. По предварительным данным, сообщённым региональным УМВД, водитель "Киа" выбрала небезопасный скоростной режим, не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с двумя машинами.
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