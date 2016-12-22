Эвакуатор vs лесовоз: в аварии у АЗС под Гвардейском виноваты оба водителя

В аварии с участием лесовоза и эвакуатора, которая произошла 19 декабря под Гвардейском, могут быть виноваты водители обеих грузовых машин. По крайней мере, ПДД нарушил каждый их них. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



"Водитель лесовоза нарушил скоростной режим и не учёл погодные условия, а мужчина, находившийся за рулём эвакуатора, неправильно припарковался", — сообщили в ведомстве.



Установить виновного в происшествии теперь возможно только в суде. Владелец эвакуатора уже озвучивал эту идею в разговоре с Клопс.Ru. Мужчина утверждает, что его машина была припаркована на обочине.