Эвакуатор vs лесовоз: в аварии у АЗС под Гвардейском виноваты оба водителя
Фото владельца эвакуатора
В аварии с участием лесовоза и эвакуатора, которая произошла 19 декабря под Гвардейском, могут быть виноваты водители обеих грузовых машин. По крайней мере, ПДД нарушил каждый их них. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
"Водитель лесовоза нарушил скоростной режим и не учёл погодные условия, а мужчина, находившийся за рулём эвакуатора, неправильно припарковался", — сообщили в ведомстве.
Установить виновного в происшествии теперь возможно только в суде. Владелец эвакуатора уже озвучивал эту идею в разговоре с Клопс.Ru. Мужчина утверждает, что его машина была припаркована на обочине.
19 декабря на 32-м километре трассы Калининград — Гвардейск перевернулся
лесовоз. По словам очевидцев, водитель совершал обгон, но не справился с управлением и вылетел с трассы. Его автомобиль задел стоявший рядом эвакуатор. Владелец служебный машины оценил
ущерб в 400 тысяч рублей.
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