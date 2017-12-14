Цуканов вошёл в топ-30 самых влиятельных людей Петербурга

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов занял 14-е место в рейтинге самых влиятельных людей Санкт-Петербурга. Топ-3 подготовили интернет-портал "Фонтанка.ру" и журнал "Город 812".

Рейтинги влиятельности по итогам 2017 года составлялись на основе экспертного опроса. В список также вошли губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.

"Город 812" и "Фонтанка.ру" составляют подобные рейтинги с 2008 года.