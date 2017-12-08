СМИ: Николай Цуканов может быть назначен помощником Путина
Полпред президента РФ по СЗФО Николай Цуканов может быть назначен помощником Путина. Об этом пишет информационное агентство Regnum
со ссылкой на собственный источник в правительственных кругах.
В пятницу, 7 декабря, ряд СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщили о возможном уходе Николая Цуканова с поста полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В частности, предполагается, что Цуканов покинет пост уже на следующей неделе, уточняет Zaks.ru
.
Предполагаемая отставка чиновника может быть связана с его переходом на другую работу, пишет Regnum. Агентство ссылается на информированный источник, подтвердивший, что Николай Цуканов будет назначен на должность помощника Владимира Путина.