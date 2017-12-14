Владимир Путин будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец. Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Это будет самовыдвижение. Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку политических сил, партий и общественных организаций, которые разделяют мой взгляд на развитие страны. И вообще, я рассчитываю на широкую поддержку граждан", — рассказал он.

Путин также отметил, что пока не знает, кто возглавит его избирательный штаб.