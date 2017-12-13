Политологи предположили, какие неудобные вопросы могут задать Путину на пресс-конференции

Политологи спрогнозировали неудобные вопросы, которые могут быть заданы президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря. Об этом пишет РИА Новости

По мнению экспертов, опрошенных агентством, пресс-конференция может стать отправной точкой при переключении внимания россиян с внешней политической повестки на предвыборную. Эта пресс-конференция в отличие от предыдущих будет построена в основном вокруг предвыборных вопросов. Поэтому, скорей всего, преобладать будут вопросы, связанные с социальной политикой. В частности, с повышением зарплат и пенсий, а также с демографией и состоянием здравоохранения.

Эксперты считают, что главе государства могут быть заданы и неудобные вопросы от некоторых СМИ. Не исключено, что Ксения Собчак, например, попытается вступить с Путиным в полемику. Отсюда может быть дан старт предвыборным дебатам, пишет РИА Новости.

По словам политолога Александра Конькова, отличительной особенностью этой пресс-конференции от предыдущих станут "предвыборные вопросы". "Прозвучат месседжи, связанные с основными целевыми группами населения, на которые президент собирается делать ставку в ходе своей предвыборной кампании", — полагает он.

Политолог Андрей Колядин считает, что без внимания не останется тема отстранения России от Олимпийских игр, которая разделила общество. "Изначально Владимир Владимирович занял очень близкую мне позицию и сказал, что спортсмены не должны страдать, поэтому я думаю, что еще точки будут расставлены на этой пресс-конференции", — отметил политолог.

По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, Собчак постарается задать президенту не удобный вопрос, возможно, о деле Кирилла Серебренникова.

"Я думаю, что она не пройдет мимо этого вопроса, тем более, что Владимир Путин ответит предсказуемо на этот вопрос, потому что следственные действия пока не позволяют приоткрывать завесу над этой тайной, но Собчак ставит своей целью поставить Владимира Путина в неудобное положение, чтобы немножко хайпануть на этом", — пояснил Мухин.

Эксперты полагают, что пресс-конференция снимет завесу тайны над вопросом о форме выдвижения Путина на президентских выборах.