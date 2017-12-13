Саакашвили не хочет быть президентом Украины, но готов возглавить правительство
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не рассчитывает на пост главы государства, но готов стать премьер-министром Украины. Об этом сообщают Вести
со ссылкой на украинский телеканал ZIK.
Саакашвили заявил, что не имеет президентских амбиций и не стремится сменить Порошенко на его посту. Однако он в силах возглавить украинский кабинет министров.
Политик объяснил, что возглавлять государство должны люди, родившиеся и выросшие в этой стране. Но он готов стать премьер-министром в нормальном, по его словам, правительстве.
8 декабря Саакашвили был задержан в Киеве и помещён в СИЗО
. 11 декабря Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и выпустил политика на свободу.