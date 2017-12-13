Саакашвили не хочет быть президентом Украины, но готов возглавить правительство

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не рассчитывает на пост главы государства, но готов стать премьер-министром Украины. Об этом сообщают Вести со ссылкой на украинский телеканал ZIK.

Саакашвили заявил, что не имеет президентских амбиций и не стремится сменить Порошенко на его посту. Однако он в силах возглавить украинский кабинет министров.

Политик объяснил, что возглавлять государство должны люди, родившиеся и выросшие в этой стране. Но он готов стать премьер-министром в нормальном, по его словам, правительстве.