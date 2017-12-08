"Радости особой нет": Ярошук прокомментировал свою инаугурацию
Глава Калининграда Александр Ярошук признался, что не испытывал особой радости на инаугурации. Это связано с тем, что чувствовал ответственность перед горожанами. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда-Калининград"
.
"Всегда волнительно, поэтому радости особой нет. Понимаю, как никто другой, ответственность. Видел уже, что и в интернете издеваются, спокойно к этому отношусь. Лишь бы граней не переходили", — подчеркнул градоначальник.
7 декабря Ярошук в третий раз вступил в должность главы Калининграда
. Мероприятие прошло в малом зале Дома искусств. Он поблагодарил неравнодушных жителей города и депутатов горсовета за доверие. Говоря о приоритетах, мэр отметил, что главное — это подготовка к чемпионату мира по футболу, выполнение указов президента, улучшения в социальной сфере и благоустройство Калининграда.