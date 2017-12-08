"Радости особой нет": Ярошук прокомментировал свою инаугурацию

Глава Калининграда Александр Ярошук признался, что не испытывал особой радости на инаугурации. Это связано с тем, что чувствовал ответственность перед горожанами. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда-Калининград"

"Всегда волнительно, поэтому радости особой нет. Понимаю, как никто другой, ответственность. Видел уже, что и в интернете издеваются, спокойно к этому отношусь. Лишь бы граней не переходили", — подчеркнул градоначальник.