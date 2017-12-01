Американским журналистам хотят запретить посещать Госдуму

Госдума намерена запретить посещение нижней палаты для всех американских журналистов. Как передаёт "РИА Новости"
, такое заявление сделала глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова.
Проект постановления в понедельник обсудит комитет по регламенту. Во вторник его внесут на рассмотрение Совета Госдумы. В среду законопроект направится на пленарное заседание нижней палаты. Депутаты посоветовали принять аналогичную меру заксобраниям в регионах.
Савастьянова рассказала, что в случае принятия решение вступит в силу со следующей недели. Она назвала этот шаг ответной мерой на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США.
"Мы своим решением, вынося это на рассмотрение Совета Госдумы и на заседание пленарное, с одной стороны, высказываем отношение о недопустимости посягательства на демократические ценности, свободу слова и права на получение объективной информации", — заявила Савастьянова.
Журналисты иностранных СМИ сейчас получают аккредитацию в МИД. Она даёт им свободный доступ в парламент.
Ранее Минюст США потребовал внести в реестр иностранных агентов телеканал RT America. Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США. В ноябре Госдума проголосовала за принятие поправок
о СМИ — иностранных агентах, что стало ответным шагом на действия Вашингтона.