Американским журналистам хотят запретить посещать Госдуму

Госдума намерена запретить посещение нижней палаты для всех американских журналистов. Как передаёт "РИА Новости" , такое заявление сделала глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова.

Проект постановления в понедельник обсудит комитет по регламенту. Во вторник его внесут на рассмотрение Совета Госдумы. В среду законопроект направится на пленарное заседание нижней палаты. Депутаты посоветовали принять аналогичную меру заксобраниям в регионах.

Савастьянова рассказала, что в случае принятия решение вступит в силу со следующей недели. Она назвала этот шаг ответной мерой на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США.

"Мы своим решением, вынося это на рассмотрение Совета Госдумы и на заседание пленарное, с одной стороны, высказываем отношение о недопустимости посягательства на демократические ценности, свободу слова и права на получение объективной информации", — заявила Савастьянова.

Журналисты иностранных СМИ сейчас получают аккредитацию в МИД. Она даёт им свободный доступ в парламент.