Медведев ответил на вопрос о выдвижении в президенты

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что не планирует баллотироваться на выборах президента России в 2018 году. Об этом сообщает "РИА Новости"

"Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу", — рассказал Медведев.

Премьер заявил, что "Единая Россия" поддержит Путина, если тот решит участвовать в выборах. По его словам, в ближайшее время станет известно обо всех кандидатах.