Медведев объяснил нежелание комментировать фильм "Он вам не Димон"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил отношение к создателям фильма "Он вам не Димон". Слова политика приводят "Ведомости"

"Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше, они, собственно, на это и рассчитывают", — ответил Медведев на вопрос журналиста "Дождя".

Премьер рассказал, почему не подал в суд на создателей фильма. По его словам, это вызвано нежеланием "раскручивать подобных людей". Он также заявил, что правительству и Госдуме нужно усилить административную и уголовную ответственность за неисполнение судебных решений.