Медведев объяснил нежелание комментировать фильм "Он вам не Димон"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил отношение к создателям фильма "Он вам не Димон". Слова политика приводят "Ведомости"
.
"Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше, они, собственно, на это и рассчитывают", — ответил Медведев на вопрос журналиста "Дождя".
Премьер рассказал, почему не подал в суд на создателей фильма. По его словам, это вызвано нежеланием "раскручивать подобных людей". Он также заявил, что правительству и Госдуме нужно усилить административную и уголовную ответственность за неисполнение судебных решений.
"С учётом характеристики вот этих граждан, которые всем этим занимаются, зачем мне создавать им дополнительную рекламу? Если они проходимцы, то, значит, проходимцы", — рассказал Медведев.
Речь идёт о фильме Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном в марте 2017 года. В нём утверждается, что премьер через близких ему людей распоряжается рядом объектов элитной недвижимости. Депутаты Госдумы отказались от проверки доходов Медведева
, отклонив соответствующий проект протокольного поручения.