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Главная Новости Политика

США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР

10:40
  631
США призвали все страны мира полностью разорвать отношения с КНДР. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на Associated Press, заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
 
Заявление Хейли прозвучало на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось после испытаний баллистической ракеты в КНДР. Она высказалась за лишение Северной Кореи права голоса в ООН и призвала государства прекратить все торговые отношения и выслать всех северокорейских рабочих.
 
29 ноября Северная Корея объявила о "завершении ядерного вооружения". Новая межконтинентальная баллистическая ракета способна нести тяжёлую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США, уверены в КНДР.
 

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