США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
США призвали все страны мира полностью разорвать отношения с КНДР. Как сообщают "Ведомости"
со ссылкой на Associated Press
, заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Заявление Хейли прозвучало на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось после испытаний баллистической ракеты в КНДР. Она высказалась за лишение Северной Кореи права голоса в ООН и призвала государства прекратить все торговые отношения и выслать всех северокорейских рабочих.
29 ноября Северная Корея объявила
о "завершении ядерного вооружения". Новая межконтинентальная баллистическая ракета способна нести тяжёлую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США, уверены в КНДР.