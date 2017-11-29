Северная Корея объявила о "завершении ядерного вооружения"

Власти КНДР объявили об успешном испытании нового типа межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-15". Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.



Новая межконтинентальная баллистическая ракета способна нести тяжёлую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США. Её пуск был осуществлен по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына в ответ на "враждебную политику" американской стороны. Он лично присутствовал при испытании и отметил, что достигнут исторический успех в завершении ядерного вооружения государства.

Полёт выпущенной в среду ракеты продолжался 53 минуты, она упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Ракета не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Предварительный анализ военных США, Японии и Южной Кореи показал, что по своим характеристикам она превосходит все предыдущие.