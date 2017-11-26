Бизнес-омбудсмен объявил об участии в президентских выборах

Бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил о своём участии в выборах президента в 2018 году. Об этом сообщают "Ведомости"

Решение об участии Титова в выборах было принято на федеральном политсовете "Партии Роста", который прошёл в Абрау-Дюрсо. По словам омбудсмена, он уже уведомил администрацию президента об этом.

Кандидатской программой Титова станет программа реформ "Столыпинского клуба". Главная задача предстоящей кампании — продвижение экономической программы "Стратегии роста", которая была представлена президенту РФ Владимиру Путину в мае.