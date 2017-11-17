В Пионерском кандидат на должность сити-менеджера забрал документы, конкурс не состоялся

В Пионерском не состоялся конкурс по выбору сити-менеджера. Об этом Клопс.Ru сообщила заместитель председателя окружного совета депутатов Вера Быкова.

Конкурс должен был пройти в пятницу, 17 ноября. Он не состоялся, потому что один из кандидатов забрал документы. Единственным претендентом на должность сити-менеджера остался действующий глава городского округа Евгений Михейкин. В течение трёх дней совет депутатов определится с новой датой.

"Мы даже не рассматривали этот вопрос сегодня. О дате проведения конкурса информация будет в течение трёх дней", — рассказала Быкова.