Украина ужесточит правила въезда для россиян

С 1 января 2018 года Украина ужесточает правила въезда в страну граждан России. Как сообщает "Медуза" , соответствующий указ подписал президент Украины Пётр Порошенко.

Процедура въезда будет осуществляться в три этапа. Гражданин России "может подать" предварительное уведомление о планах приехать на Украину. Как отмечает издание, из слов украинского президента неясно, является ли это обязательным. Правительство получит два месяца на то, чтобы разработать механизм "предварительного электронного уведомления".

На границе гражданам России нужно будет предъявить биометрический паспорт или сдать биометрические данные. Потом необходимо зарегистрироваться по месту пребывания. Эти правила вводятся для граждан "государств миграционного риска", к которым Порошенко распорядился отнести Россию. Полный список утвердит правительство Украины. Порошенко назвал новый порядок посещения страны оправданным в условиях, когда Украина "является объектом военной агрессии со стороны РФ".