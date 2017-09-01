Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу

В пятницу, 1 сентября, соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной вступило в полную силу. Об этом сообщает "РИА Новости"

Соглашение открывает путь к реализации совместных положений о сотрудничестве в таких областях, как оборона, предотвращение конфликтов, налогообложение, госфинансы, борьба с терроризмом, миграция и пограничный контроль.

"Первого сентября у нас будет праздник не только потому, что дети пойдут в школу. Первого сентября вступает в силу ключевой политический документ для нашего государства — соглашение об ассоциации с Европейским союзом… Сейчас перед нами стоят задачи, которые чётко расписаны в соглашении об ассоциации — что и когда нам нужно делать", — заявил президент Украины Пётр Порошенко.

Как отмечает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, за почти два года действия ассоциации, которая сейчас официально ратифицирована, Украина потеряла как минимум 30% экспорта в Евросоюз. При этом доля европейских товаров на внутреннем рынке выросла. За это время страна не внедрила европейские стандарты экономики, так как они требуют инвестиций, считает эксперт. Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский также отметил, что подписание ассоциации не означает шага по вступлению в ЕС.

"Всё довольно чётко оговорено, и нет оснований предполагать чего-то другого, но пропаганда будет работать. Реформы, которые объявлены под влиянием МВФ, они скорее пиаровские, а не фактические, потому что нельзя проводить социальные реформы, если не были проведены экономические. Социальные реформы всегда стоят денег. Понятно, что ничего, кроме разговоров, это не несёт. В экономике пока ничего реального не произошло: ни в финансовом, ни в промышленном секторе", — заявил он.