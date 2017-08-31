Перед учениями в Калининградской области НАТО усилило патрулирование границ Прибалтики
На время совместных учений России и Белоруссии "Запад-2017" небо над Литвой, Латвией и Эстонией будут патрулировать дополнительные военные самолёты США. Об этом сообщает Reuters
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В городе Шяуляе в Литве приземлились семь истребителей F-15C. Они будут патрулировать небо над странами Прибалтики. Это на три самолёта больше, чем при обычном патрулировании.
Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября в Калининградской области и в Белоруссии. В них примут участие 13 тыс. военных, 70 самолётов и вертолётов и 700 единиц военной техники, включая танки, ракетные системы и артиллерию. Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что учения "Запад-2017" направлены против Европы
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