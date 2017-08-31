Перед учениями в Калининградской области НАТО усилило патрулирование границ Прибалтики

На время совместных учений России и Белоруссии "Запад-2017" небо над Литвой, Латвией и Эстонией будут патрулировать дополнительные военные самолёты США. Об этом сообщает Reuters

В городе Шяуляе в Литве приземлились семь истребителей F-15C. Они будут патрулировать небо над странами Прибалтики. Это на три самолёта больше, чем при обычном патрулировании.